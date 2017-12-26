إصابة جديدة بالانفلونزا والتخلص من 6364 طائرا

الرياض- واس

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة الإيجاز اليومي لمتابعة حالات إصابة بانفلونز الطيور H5N8, حيث سجلت إصابة واحدة في مدينة الرياض, وبلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى أمس 614 عينة منذ بداية ظهوره، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات الفحص والتقصي في محيط المناطق المصابة.

وتواصل الفرق الميدانية عمليات المسح والتقصي وأخذ العينات لجميع أسواق وتجمعات الطيور، ومشروعات الدواجن، في جميع أنحاء المملكة, مسجلةً إصابة واحدة في حوش بمزرعة ريفية في محافظة الخرج.

وقامت الفرق الميدانية بتغطية 12موقعاً في محافظة المزاحمية، والتخلص الآمن من 2400 طير حول موقع الإصابة التي تم اكتشافها سابقاً, والتخلص من 3964 طائراً في 3 مواقع مجاورة لبؤرة الإصابة في مدينة الرياض وتحديداً في أسواق العزيزية للطيور, فيما بلغ عدد البلاغات التي وصلت لغرفة الطوارئ أمس 19 بلاغاً تمت مباشرتها بالكامل وأخذ عينات من الطيور المفحوصة.