إصابة جديدة بانفلونزا الطيور في منطقة الرياض

الرياض- واس

واصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في فرع الزراعة بالرياض بالتعاون مع فرق أمانة منطقة الرياض، بمتابعة تعقيم وتطهير سوق الطيور بالعزيزية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انفلونزا الطيور، إضافة إلى مواصلة إجراءات التقصي الوبائية في المنطقة المحيطة بالسوق، و الانتهاء من إزالة جميع مخلفات سوق الطيور في العزيزية والتخلص منها بشكل صحي وآمن.

ووجهت الوزارة موردي الأدوية واللقاحات، ومصانع الأعلاف، إضافة إلى موردي الصيصان، ومزارع الدواجن، بوقف الزيارات الميدانية، وأخذ إجراءات الأمن الحيوي الصارمة بالاعتبار.

وأعلنت “البيئة” عن حظر نقل الطيور الحية، من وإلى منطقة الرياض، للحد من انتشار فيروس انفلونزا الطيور H5N8، حتى إشعار آخر. وكشفت العينات المأخوذة من أحد محلات الحيوانات الأليفة في محافظة الخرج عن وجود إصابة واحدة لأحد البلابل بإنفلونزا الطيور H5N8 وبدأت الوزارة مباشرة في تطبيق خطة الطوارئ في الموقع والمنطقة المحيطة. وأتمت قطاعات البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الداخلية، والصحة والبلديات في محافظة المزاحمية إجراءات التخلص الآمن من 958 من الطيور التي ثبت إصابة بعضها بالإنفلونزا، وبعد ذلك تطهير الحوش. وبلغ إجمالي عدد العينات الواردة إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض 123 عينة حتى تاريخه، ويجري تلقي المزيد من العينات من مختلف مناطق المملكة، لمواصلة إجراءات الفحص والتقصي والسيطرة على الانفلونزا من نوع H5N8، فيما بلغ إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها الغرفة المركزية للطوارئ 59 بلاغاً حول انفلونزا الطيور منذ الإعلان عن أول إصابة .