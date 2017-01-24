إصابة ( شيفو) تقلق الأهلاويين

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جدة – البلاد

خسر مدرب المنتخب المصري الاول لكرة القدم، هيكتور كوبر خدمات محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة ، في مباراة فريقه يوم غد ضد منتخب غانا، ضمن دور المجموعات من بطولة كأس أفريقيا ،

و كان طبيب منتخب الفراعنة محمد عبد العال قد كشف في وقت سابق و تحديدا عقب المباراة التي تعرض فيها ( شيفو ) للإصابة-والتي كانت ضد أوغندا، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف – عن الإصابة،

وقال: إنها التواء في كاحل قدم اللاعب ، و سيعتمد الأرجنتيني كوبرعلى لاعب نادي رايسنغ لانس كريم حافظ الذي يعتبر الأجهز، والأنسب لخوض مباراة غانا، وعلى ذات الصعيد عبر مشجعو نادي أهلي جدة، عن قلقهم حيال إصابة نجم فريقهم، خصوصا، أن فريقهم مقبل على استحقاقات تنافسية، على الصعيدين المحلي والقاري؛ حيث يعتبر اللاعب أحد اللاعبين الأساسيين في خارطة الفريق الملكي .