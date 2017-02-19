إصابة مقيم يمني بمقذوف حوثي

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نجران- واس

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد ال فارع أن رجال الدفاع المدني باشروا أمس السبت الموافق 21/ 5/ 1438هـ بلاغاً عن تعرض أحد المنازل بحي الحضن بمدينة نجران لشظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على منطقة جبلية.

وأشار إلى أنه نتج عن ذلك إصابة مقيم يمني ، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات .