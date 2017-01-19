إصابة مواطن برصاص مطلوبين

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الرياض- واس

صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء 18 / 4 / 1438هـ، تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى القطيف المركزي، ‏عن إسعاف مواطن عشريني، يسكن بلدة القديح مصاباً بعدة طلقات نارية بالساق والقدم.

وأشار المجني عليه، أثناء استجوابه، إلى تعرضه لإطلاق النار من قبل شخصين يشتبه بكونهما ممن تم نشر أسمائهم وصورهم على قائمة للمطلوبين، وذلك أثناء توجهه لبلدة العوامية لزيارة أحد أقاربه.

وأضاف: إن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، ومواصلة البحث والتحري عن المطلوبين.