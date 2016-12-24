العدد 21793 24 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إصابة مواطن وشقيقته بمقذوف حوثي

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إصابة مواطن وشقيقته بمقذوف حوثي
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الطوال – واس

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت صباح أمس الجمعة بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحد المنازل بمحافظة الطوال مما نتج عنه إصابة مواطن وشقيقته.

وقال الرائد القحطاني إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

التصنيف: محليات

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