إصابة مواطن وشقيقته بمقذوف حوثي

شارك عبر واتساب

الطوال – واس

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت صباح أمس الجمعة بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحد المنازل بمحافظة الطوال مما نتج عنه إصابة مواطن وشقيقته.

وقال الرائد القحطاني إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.