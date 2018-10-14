إصابة 11 عاملاً في انقلاب حافلة بجدة

أدى انقلاب حافلة على طريق الملك عبدالعزيز بجدة إلى إصابة 11 عاملاً إصابات متفاوتة بين حرجة وطفيفة.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم الاحد بوجود حادث انقلاب باص لنقل العمال على طريق الملك عبدالعزيز مع الامير نايف باتجاه الشمال

وعلى الفور توجهت خمسة فرق اسعافية والقائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين للموقع البلاغ، حيث اتضح وجود 11 إصابة، وتبين وجود حالة حرجة و 10 حالات مابين متوسطة الى بسيطة.

وأشار إلى أنه تم نقل 8 حالات من الموقع إلى مستشفى الملك فهد العام وحالتين الى الملك عبدالعزيز وحالة واحدة خطيرة فقط نقلت إلى المستشفى السعودي الألماني