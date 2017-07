إصابة 48 في حادث قطار بإسبانيا

مما أسفر عن إصابة 48 شخصا خمسة منهم حالتهم خطيرة. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وأضافت خدمات الطوارئ أن 18 من المصابين على الأقل يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى وأن سائق القطار بين المصابين.

وكان القطار قادما من قرية سانت بيثينك دي كالديرس في إقليم تاراجونا.

ولم يعرف بعد سبب الحادث

BREAKING: 48 injured including 7 seriously after a train crashed into the podium at Barcelona train station, Spain. pic.twitter.com/OqvzHI8uLd

— News_Executive (@News_Executive) July 28, 2017