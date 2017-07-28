دولية

إصابة 48 في حادث قطار بإسبانيا

By امينة حسنيaccess_timeمنذ 3 أيامchat_bubble_outlineضف تعليق

قالت خدمات الطوارئ الإسبانية يوم الجمعة إن قطار ركاب اصطدم بحاجز في محطة فرانثيا ببرشلونة.

مما أسفر عن إصابة 48 شخصا خمسة منهم حالتهم خطيرة. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وأضافت خدمات الطوارئ أن 18 من المصابين على الأقل يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى وأن سائق القطار بين المصابين.

وكان القطار قادما من قرية سانت بيثينك دي كالديرس في إقليم تاراجونا.

ولم يعرف بعد سبب الحادث

 

امينة حسني

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