إصابة 9 أشخاص في حريق بالطائف

جدة -حماد العبدلي

تسبب حادث حريق داخل شقة سكنية شمال محافظة الطائف في إصابة تسعة أشخاص، وتمكنت فرق وآليات إطفاء الدفاع المدني من السيطرة عليه.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر الشريف: ورد لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة، بلاغ، بعد ظهر أمس السبت، عن حريق في عمارة بحي الفيصلية بالحوية في الطائف وتم نقل الفرق اللازمة للموقع، واتضح أن الحالة عبارة عن حريق في غرفة تستخدم مستودعًا في المنزل، بشقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار . وأضاف أن الحريق تسبب في انتشار الأدخنة بكثافة في جميع الأدوار، وتمكنت فرق الدفاع المدني، بعون من الله وتوفيقه، من إخلاء تسع حالات، خمس نساء، وثلاثة أطفال، ورجل. وأشار إلى تلقي سبع حالات العلاج في الموقع عن طريق الهلال الأحمر، بصحةٍ جيدة، كما تم نقل امرأتين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وحالتهما مستقرة.

وأوضح أن المعاينة الأولية في الموقع، تشير إلى أن السبب ماس كهربائي.