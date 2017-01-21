إصدارات مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية

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الرياض – البلاد

أصدر مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ، كتابا حديثا ضمن سلسلته العلمية “مباحث لغوية ” ، بعنوان ” لغويات المدونة الحاسوبية .. تطبيقات تحليلية على العربية الطبيعية ” ، الذي حرره الدكتور سلطان بن ناصر المجيول وشارك فيه باحثون آخرون ،كما أصدر العدد الثالث من مجلة التخطيط والسياسة اللغوية.

وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي ، أن الإصدارات العلمية التي يصدرها المركز تهدف إلى دراسة قضايا لغوية تتصل بأهداف المركز واستراتيجيته ، إضافة إلى أنها تؤكد على ارتباط العربية بجميع مجالات الحياة والمعرفة مما يجعلها لغة حاضرة في مختلف الاستخدامات.

من جهة أخرى ، فقد تناول كتاب ” لغويات المدونة الحاسوبية ” معالجة النصوص العربية آليًا في ستة فصول ، ففي الفصل الأول .. المعالجة الآلية للصحف العربية ..تحليل الخطاب بمناهج BCU ، وفي الفصل الثاني المعالجة الآلية للعربية الإدارية ..دراسة مدونات الإدارة وأخبار الأسهم والاقتصاد في الوطن العربي ،

وفي الفصل الثالث المعالجة الآلية للكلمات المميزة للمدونات ..قضايا تقنية ، متعلقة بحساب الكلمات المميزة keywords ، وفي الفصل الرابع المعالجة الآلية لمدونات المتعلمين ..تحليل الأخطاء في المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية ،

وفي الفصل الخامس المعالجة الآلية للمدونات المتوازية واستخداماتها في تعليم اللغات وتدريب المترجمين ، ويعرض الفصل السادس المعالجة الآلية لوعاء الأخبار .. تحليل الخطاب النقدي المعتمد على المدونة الحاسوبية ؛ كما يذكر محرر الكتاب الدكتور سلطان المجيول.

وفي الإطار ذاته أصدر المركز العدد الثالث من مجلة التخطيط والسياسة اللغوية ، وهي مجلة علمية دورية محكّمة يرأس تحريرها الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل صالح ويديرها الدكتور محمود بن عبدالله المحمود ، حيث شارك فيها عدد من الباحثين من دول مختلفة ، واشتملت موضوعات العدد على عدد من العناوين منها .. سياسة الترجمة في فرنسا ، وتوظيف المدونات اللغوية في تطوير مقررات اللغة العربية ، واللغة العربية في إفريقيا ، ومعيارية العربية (دراسة في بنية النظام اللغوي )، وجهود مكتب تنسيق التعريب في توحيد المصطلح العلمي والتقني ، وطرائق البحث في السياسة اللغوية والتخطيط.