إصدار أول رخصة بنظام بلدي٢ في محافظة جدة

جدة -حماد العبدلي

أصدرت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، أمس أول رخصة على مستوى المحافظة بنظام بلدي٢ الإلكتروني حيث سلم رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني الرخصة للمواطن المستفيد بمقر البلدية بجنوب المحافظة.

ويأتي هذا في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي ممثلا في وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات مناطق المملكة في دعمهم لتحسين مستوى رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وتحقيق سعادة السكان ورفاهيتهم.

وتم تطوير بوابة “بلدي” بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي، وتشمل هذه البوابة في المرحلة الحالية ثلاث خدمات رئيسية و هي

الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداما والخدمات المعلوماتية التي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.