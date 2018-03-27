إصدار أول رخصتين للسياحة الزراعية بالمدينة

المدينة المنورة -جازي الشريف

أصدرت الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة أمس الأول ، أول رخصتي تأهيل لمزرعتين بمنطقة المدينة المنورة لممارسة نشاط السياحة الزراعية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتحقيقا لخطة الهيئة التي تهدف إلى تطوير البرامج والأنشطة السياحية في المزارع في خطوة تسهم في رفع مستوى الترفيه والمتعة والتعليم لزائري المنطقة وتنمية الحركة السياحية و توفير موارد مالية إضافية لملاك المزارع وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

واستقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني بمكتبه مُلاّك المزرعتين، وسلمهم الرخص وقدم لهم التهنئة لحصولهم على أول رخصة تأهيل لهذا النشاط بالمنطقة.

وأوضح المدني، أن المدينة المنورة تحتضن الكثير من المزارع التي تستوجب المحافظة عليها والتي تشكل رافداً هاماً في الاقتصاد المحلي بما يتواكب مع تطلعات صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة ، رئيس مجلس التنمية السياحية ، بالإضافة إلى أن المنطقة تشتهر بزارعة العديد من المحاصيل الفريدة من نوعها الأمر الذي يستوجب الاهتمام بهذه المزارع و الاعتناء بها داعيا كافة المهتمين الراغبين في الحصول على رخصة ” أرياف ” بزيارة الموقع الالكتروني للهيئة.