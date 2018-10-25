إصدار رخص بيع وتسويق آلاف الوحدات السكنية

الرياض- البلاد

أصدرت لجنة البيع على الخارطة “وافي” 15 رخصة بيع وتسويق داخلي وخارجي على الخارطة لمشروعات عقارية في الرياض والطائف وجدة والمنطقة الشرقية, بالإضافة إلى خمسة مشاريع خارج المملكة، وذلك لعدد من الشركات العقارية تشمل نحو 18642وحدة سكنية تتكون من شقق وفلل سكنية وتاون هاوس ومحلات تجارية.

وأعلنت اللجنة في بيان لها الموافقة على منح خمس رخص بيع على الخارطة لمشروع “شمس الديار” التابع لشركة الديار العربية للتطوير العقاري في مدينة الرياض بواقع 503 وحدات موزعة بين فلل وتاون هاوس، ورخصة أخرى لبيع 4775 فلة سكنية في مشروع “مدينة الورود” العائد لشركة إدارة للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف بنظام البيع على الخارطة,

فيما صدرت الرخصة الثالثة لصالح مشروع “مد” العائد لشركة دار الإبداع للتطوير والاستثمار العقاري لبيع 728 فلة سكنية في مدينة الدمام، إضافة إلى الترخيص لمشروع “رابية الشرق” في مدينة الرياض الذي يوفر 1093 وحدة سكنية منوعة، ومشروع “إطلالة البحر” في مدينة الخبر بواقع 860 فيلا.