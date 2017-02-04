العدد 21835 04 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إصدار وتجديد تراخيص 39 منشأة إيواء في عسير

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إصدار وتجديد تراخيص 39 منشأة إيواء في عسير
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ابها – مرعي عسيري

أعلن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة عن تقدم 39 منشأة لإصدار التراخيص وتجديدها ، و6 منشآت لتعديل التصنيف ، إذ أن أولى المنشآت التي تحصل على هذا الترخيص بالمنطقة منشأة (شقق فندقية) ثلاث نجوم ومنشأة (وحدات سكنية) درجة أولى، فيما بلغ عدد المخالفات الحديثة 37 بمبلغ 1065000ريال.

جاء ذلك بعد جولات الضبط الرقابية على بعض المنشآت برئاسة مدير إدارة التراخيص علي بن محي القحطاني.
وقال إن عدد الجولات من بداية موسم الشتاء بلغت 31 جولةً بمحافظة محايل وبارق والمجاردة وساحل عسير، فضلاً عن الجولات الرقابية لأبها الحضرية التي بلغت 59 جولة.

واطمأن العمرة على جاهزية قطاع الإيواء بشكل عام لاستقبال السياح والزوار خلال احتفالات مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الجولات وتطبيق النظام يهدف إلى رفع جودة المنشآت.

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التصنيف: محليات

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