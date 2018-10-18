إصدار 372,767 تأشيرة عمرة حتى نهاية شهر محرم

بلغ عدد تأشيرات العمرة الصادرة لموسم 1440هـ وحتى نهاية شهر محرم 372,767 تأشيرة ، بزيادة بنسبة 52%، عن الموسم الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 243,951، في حين أن عدد القادمين للعمرة 146,453 معتمرًا بينما كان عددهم في الموسم الماضي 61,453 معتمرًا، بفارق نسبته 138%.

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر محرم فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين بلغ 23,241 معتمرًا وزائرًا، بنسبة زيادة عن العدد في الموسم الماضي 348%، حيث بلغ العدد 5,182.

وجاء تعداد المعتمرين والزوار الذين لم تسجل مغادرتهم 123,212 معتمراً وزائراً، بنسبة زيادة عن عددهم الموسم الماضي 118%، حيث كان العدد العام الماضي لنفس الفترة 56.271 معتمراً وزائراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين في مكة المكرمة خلال موسم العمرة الحالي 1440هـ 90,916 معتمرًا، و 34,636 زائرًا في المدينة المنورة.

يذكر أن الحصة الأكبر من المعتمرين الواصلين جاؤوا عبر المنافذ الجوية بواقع 142,715 معتمرًا، فيما كانت حصة المنافذ البرية هي الأقل استقبالاً للمعتمرين القادمين بواقع 8,086 معتمرًا، في حين لم يسجل أي وصول عبر المنافذ البحرية.

ولفتت وزارة الحج والعمرة النظر إلى أكثر الدول إصدارًا للتأشيرات كانت جمهورية باكستان بـ 159913 تأشيرة، تليها الهند بعدد 82581، فإندونيسيا بـ 56277 تأشيرة، ثم ماليزيا بعدد 14056، وفي المرتبة الخامسة المملكة المتحدة بعدد 9423، الجنسيات الأكثر قدومًا لأداء العمرة، جاءت أولاً الجنسية الباكستانية 69483 تليها الهند 39704، فإندونيسيا 12232، ثم اليمن 3299، وفي المرتبة الخامسة سيرلانكا 3154.

وأعلنت الوزارة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، في حين أطلقت مؤشر العمرة الأسبوعي مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة خلال شهر كامل ومقارنته مع الموسم الماضي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.