إصدار 25,027 ألف ترخيص إلكتروني للتخفيضات خلال 2016

شارك عبر واتساب

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 25,027 ترخيصاً إلكترونياً للتخفيضات للأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2016م

وشهدت الخدمة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي إقبالاً متزايداً من المنشآت التجارية

إثر سهولة وسرعة إصدار التراخيص إلكترونياً في وقت قياسي.

ووفقاً للإحصائيات فقد تصدرت منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية

أعلى المناطق في استخراج التراخيص تلتها بقية المناطق الأخرى.

وتعتزم وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال إطلاق تطبيق يمكن

المستهلكين من معرفة المحال التجارية الحاصلة على ترخيص التخفيضات مع إمكانية الوصول إليها عبر الخرائط

إلى جانب إمكانية التبليغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري” في حال وجود مخالفة

وذلك بهدف القضاء على العروض الوهمية وتمكين المستهلكين من الحصول

على أفضل تخفيض عبر الاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة.

وبينت الوزارة أن تطبيق “تخفيضات” يحمل العديد من المميزات الأخرى والتي سوف يعلن عنها قريباً.