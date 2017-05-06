إضافة 4 أعضاء لإدارة نادي جدة لذوي الاحتياجات الخاصة

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جدة- البلاد

عقد نادي جدة لذوي الاحتياجات الخاصة أمس الأول جمعيته العمومية بمكتب الهيئة العامة للرياضة والشباب بحدة ، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور راشد بن زومه، ومدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة أحمد بن محمد روزي .

وبدئ الاجتماع بعرض فيلم وثائقي عن أعضاء النادي وميزانيته إضافة إلى منجزات النادي خلال الأعوام السابقة. وأوضح أمين عام النادي الدكتور محمد الطخيس أنه جرى خلال الاجتماع المصادقة على ميزانية النادي والتصويت على إضافة أربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة وهم سفر محمد الحقباني ومحمد منصور الحازمي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعبدالله علي الغامدي وعبدالله سعيد المالكي وتم بالاجماع الموافقة على إنضمامهم للمجلس اعتبارا من تاريخه والرفع لأخذ الموافقة النهائية بذلك. وفي ختام الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة النادي شكره للجميع متمنياً للأعضاء المنضمين كل التوفيق في هذه المهمة.