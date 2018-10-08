دولية

احتجاجًا على موجة الغلاء

إضراب شامل لتجار السوق في عشرات المدن الإيرانية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / محرم / 1440 هـ       8 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بدأ تجار السوق في مختلف المدن الإيرانية إضرابهم فقد خاض سوق بيع الذهب في طهران إضرابًا شاملا احتجاجًا على موجة الغلاء والركود في السوق.
تجار السوق في مدن مشهد وبرازجان وكرمانشاه وجرجان وزنجان وسنندج وبانه ومريوان وسقز يخوضون الإضراب أما تجار السوق في سردشت وبيرانشهر ينضمون إليه وتنضم مدن اخرى لاحقا.
من جانبها حيّت مريم رجوي زعيمة المعارضة الايرانية انتفاضة البازاريين الغيارى للاحتجاج على الغلاء والفساد ونهب ثروات الشعب الإيراني من قبل نظام الملالي، في وقت سابق ودعت عموم أصحاب المهن والكسبة والبازاريين في أرجاء البلاد، إلى الدعم والانضمام إلى البازاريين المحتجين.
وقالت: أزمة العملة والغلاء غير المسبوق الذي كسر ظهر الغالبية العظمى للمواطنين هما حصيلة سياسات نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران الذين بدّدوا منذ اليوم الأول ولحد الآن ثروات الشعب الإيراني للقمع الداخلي أو المشاريع اللاوطنية في النووية وتصدير الإرهاب والتخلف وإشعال الحروب في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها من دول المنطقة، أو تم نهبها من قبل قادته الفاسدين والمجرمين.
ibrahim

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