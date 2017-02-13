إطالة الشعر بـ(القمل) .. تقليعة تجتاح صالونات المملكة

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جدة ــ البلاد

راج هذه الايام وسط العاملين في مجال التجميل ومحلات العطارة تقليعة جديدة تستخدم القمل في إطالة الشعر.

ويروج البعض لهذه السوق الغريبة بعبارات رنانة من قبيل “15 ريالًا للواحدة مقابل تطويل وتكثيف شعرك”، والتي تنتشر بقوة في المملكة ودول الخليج العربي، انطلاقا من صالونات التجميل، التي بات زبائنها من النساء والرجال على حد سواء

وتعمل بعض صالونات التجميل ومحلات العطارة بالمملكة على تربية القمل، عبر جمع الشعر التالف ووضعه في علبة تحت درجة حرارة مرتفعة لضمان نموه، ثم تبيعه بـ”الحبة” لمن يرغب، بمتوسط سعر 15 ريالًا للواحدة.

ويقول أنصار هذه التجربة أن القمل يحرك الدم نتيجة وخز فروة الرأس، وبالتالي تزيد من سرعة إطالة الشعر وكثافته، كما أنها تقي من جلطات الدماغ، فحتى الرجال الراغبون في إطالة شعرهم يقومون بشرائها وزرعها”.

وحذرت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة لبنى مصطفى، من استعمال القمل “لكونه ينقل الكثير من الأمراض لفروة الرأس، إضافة إلى تقرحات جلدية”.

فيما قالت أخصائية العناية بالشعر، بسمة عادل ف أن “القمل يساعد بالفعل على كثافة وطول الشعر من خلال الوخز الذي تقوم به الحشرة بفروة الرأس، حيث تعمل على تحفيزها، الأمر الذي يساعد على نمو الشعر وتغذيته” لكنها حذرت من أن “القمل يعمل على نقل الدم الملوث، ولا يترك فروة الرأس بسهولة”.