إطلاق أسماء 10 شهداء على شوارع رئيسة بقوز الجعافرة

أطلقت بلدية مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا أمس ، أسماء 10 من شهداء الواجب في الحد الجنوبي على الشوارع الرئيسية بالمركز والقرى التابعة له.

وأوضح رئيس بلدية قوز الجعافرة المهندس عبدالله أبو عقيل أن البلدية قامت بتنفيذ الأمر السامي القاضي بتسمية الشوارع

التي تقع في مواقع جيدة بأسماء شهداء الواجب من مختلف الرتب العسكرية الذين استشهدوا أثناء أدائهم للواجب.

وبين أن آلية تسمية الشوارع بأسماء الشهداء تكون حسب الشارع في الحي

الذي يسكن فيه الشهيد حسب توجيه أمارة منطقة جازان

مشيراً إلى أن البلدية قامت بإنشاء مكتب يقوم بخدمة المرابطين وأسر الشهداء

وإنجاز معاملاتهم وتسهيل الإجراءات لهم، حيث بلغت المعاملات المنجزة بالمكتب أكثر من ٦٠ معاملة منذ إنشائه.