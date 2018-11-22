إطلاق أكبر برنامج رياضي لتوجيه السلوك وتعزيز القيم الإيجابية

الجبيل –حمودالزهراني

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل متمثلة بإدارة الخدمات التعليمية مساء أمس برنامج الرياضي الخلوق في 16 مدرسة ابتدائية، بمشاركة أكثر من 5000 طالب من المرحلة الأولية؛ بهدف توجيه السلوك وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس أبنائنا الطلاب وذلك لبناء شخصياتهم وتعزيز سلوكياتهم ، مع ترسيخ القيم الأساسية وبناء شخصية مستقلة لأبنائنا الطلاب، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات السلوكية الإيجابية ودمجها في المهارات الرياضية في بيئة تعلم داعمة للإبداع الرياضي والسلوكي.

حيث يقوم البرنامج على خمس قيم وهي الاحترام، والتواضع، والعمل الجماعي، والمجهود، والتطوير الذاتي ويتم تعليم وتدريب الطلاب على هذه القيم من خلال مواقف اللعب التي تمر بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة التمهيد التي يقوم من خلالها المعلم بشرح القيمة ومجالات استخدامها نظريا، تليها مرحلة التطبيق العملي لاكتساب وترسيخ القيمة في أذهان الطلاب من خلال أنشطة وألعاب رياضية ترويحية وتنافسية، ثم مرحلة التقويم في نهاية الحصة الدراسية عبر جلسة حوارية يتخللها طرح بعض الأسئلة عن القيمة واستخدامها في مواقف الحياة اليومية.

ويعتبر برنامج الرياضي الخلوق أكبر برنامج رياضي أطلقته إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل؛ لاستهدافه شريحة كبيرة من الطلاب وخطته التي تستمر لـ 30 أسبوعا دراسيا مقسمة على العام الدراسي، حيث يتم فيها تطبيق قيم البرنامج بشكل أسبوعي خلال حصص التربية البدنية والأنشطة المدرسية، وفي نهاية العام يتم تنظيم مهرجان رياضي يشتمل على ألعاب ومسابقات ترفيهية تعزز القيم المستهدفة، بالإضافة إلى تكريم جميع الطلاب الذين أظهروا تحسناً إيجابياً .