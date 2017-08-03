إطلاق أول سفينة بدون طاقم قيادة

جدة ــ وكالات

تعتزم النرويج، إطلاق أول سفينة في العالم من دون طاقم قيادة، خلال العام المقبل.وقالت وسائل إعلام نرويجية ان سفينة حمل الحاويات، ستقوم برحلتها عبر الاستعانة بـ “نظام تحديد المواقع GP”، فضلا عن اجهزة استشعار رادار وكاميرات، وستتحرك إلى جانب سفن اخرى بشكل طبيعي. وستوفر السفينة المسماة بـ”يارا بيركيلاند، 90% من التكلفة المعتادة للنقل، بفضل اعتمادها على الطاقة الكهربائية دون الوقود، وعدم وجود اي طاقم يتكلف رواتب وتعويضات.

يشار الى ان تكلفة السفينة ستبلغ 25 مليون دولار، وهو ثمن يفوق بثلاثة أضعاف سعر سفينة عادية لنقل الحاويات.

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