إطلاق أول قمر صناعي إماراتي أكتوبر المقبل

حدد مركز محمد بن راشد للفضاء يوم 29 أكتوبر 2018 موعداً رسمياً لإطلاق أول قمر صناعي إماراتي “خليفة سات” من المحطة الأرضية في مركز “تانيغاشيما” الفضائي في اليابان ، ليكون بذلك ثالث قمر صناعي إماراتي يحلق في الفضاء بعد القمرين ” دبي سات-1″ و”دبي سات-2″.

ويعد ” خليفة سات ” أيقونة هندسية فائقة التطور حيث بدأت مراحل إنجازه عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن إطلاق مشروع “خليفة سات” في ديسمبر 2013 وقد تم تصميمه وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل في مرافق مركز محمد بن راشد للفضاء بواسطة فريق من المهندسين والكفاءات الإماراتية العاملة بالمركز،كما يعد أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء التابعة للمركز.