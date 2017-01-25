إطلاق اسمي (جبران) و(شراري) على شارعين بجدة

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جدة ــ البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة اسم جبران عواجي، ونادر شراري على شارعين في المدينة بعد أقل من شهر، على تصدرهما لاهتمامات ملايين المشاهدين حول العالم لمقطع فيديو ظهرا فيه.

وقال أمين محافظة جدة، هاني أبو راس،‏ : وردنا خطاب الموافقة على مقترح لجنة التسمية والترقيم بأمانة جدة، بتسمية شارع باسم جبران عواجي، وشارع باسم نادر شراري”.

وأصبح عواجي نجما عالميا بلا منازع، بعد أن ظهر قبل نحو ثلاثة أسابيع في مقطع فيديو خلال عملية أمنية بالرياض، وهو يطلق النار من مسدسه على إرهابيين مدججين بأسلحة رشاشة، وأحزمة ناسفة من مسافة صفر، بثبات وبمناورة أمنية في آن واحد، قبل أن يقتلهما، وتتصدر صورته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وصفحات المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الشجاعة والجرأة التي أبداها.