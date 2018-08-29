إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على دوري المحترفين

جدة -البلاد

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي تركي آلِ الشيخ بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دوري المحترفين للموسم الرياضي القادم تقديرا لما قدمه سموه للرياضة والرياضيين.

كان ذلك خلال تدشين الدوري أمس بالصالة المغلقة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حيث صاحب التدشين اعتماد أغنية لكل نادي تقدم قبل المباريات بالإضافة لتقديم المحترفين الأجانب الثمانية لكل فريق وتحديد أسعار التذاكر للمباريات من ١٠إلى ٣٠ ريالاً

بعد ذلك طلب معاليه من شركة stc عقد مؤتمر صحفي اليوم لتوضيح آلية نقل الدوري قائلا:” أشكر كل من عمل معنا في هذا المشروع الكبير والذي كان يقال بأنه حلم يصعب تحقيقه والآن أصبح واقعاً أن نكون الأفضل في الشرق الأوسط ليس بمستغرب وعندما أقدم ذلك لسمو سيدي ولي العهد فأنا لا أعمل شيئاً جديداً هدفنا أن نكون ضمن أقوى عشر دوريات في العالم،

الآن الدوري السعودي هو الثاني آسيوياً في قيمة اللاعبين بعد الصين، وقد تفوقنا على اليابان وكوريا في ذلك ، إذا حضر الجمهور مع النقل التلفزيوني الذي تعد قيمته الأكبر في الشرق الأوسط سوف نحقق الهدف المطلوب وسنكون ضمن الدوريات العشر الأقوى عالمياً هذا الأمر هو أقل مانقدمه لسمو سيدي ولي العهد من منسوبي هيئة الرياضة ورياضيي ورياضيات هذا البلد.”