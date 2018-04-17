إطلاق اسم ولي العهد على كلية الأمن السيبراني

الرياض – واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إطلاق اسم سموه، على كلية الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة- تحت التأسيس.

وجاءت موافقة سموه، بناءً على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، والبرمجة والدرونز الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، الذي رفع بهذه المناسبة شكره وامتنانه لسموه على هذه اللفتة الكريمة والدعم المستمر لأبنائه المهتمين بهذا المجال الحيوي، الذي تتنافس فيه دول العالم المتقدم لبناء قدرات وطنية متميزة.

من جانبه، رفع عميد الكلية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على تشريفه المختصين، بأن تحمل الكلية اسم سموه الكريم، موضحًا أن رؤية الكلية، هي أن تكون مؤسسة تعليمية بمواصفات عالمية، وتمثل الخيار الأول والأفضل لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.