إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للتصدير والاستيراد .. قريبا

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الرياض – البلاد

ترأس معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا ” تبادل ” الدكتور نبيل بن محمد العامودي أمس الأول اجتماع مجلس إدارة الشركة السابع والثلاثين، وذلك في مقر الشركة.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي للشركة المهندس مصعب بن إبراهيم المبارك أوضح أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المهمة ومنها مناقشة الخطة الاستراتيجية للشركة (المرحلة الثانية) بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، إضافةً إلى استعراض سير العمل في تنفيذ المبادرات والأعمال الاستراتيجية.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, واتخذ حيالها عدداً من القرارات المناسبة, التي تسهم في دعم مسيرة الإنجاز في الشركة, لاسيما ما يتعلق منها بإطلاق البوابة الوطنية الموحدة للتصدير والاستيراد, التي من المنتظر أن ترى النور خلال الفترة القريبة القادمة لتسهم في توحيد الجهود المشتركة بين القطاعات المعنية لتحقيق رؤية السعودية 2030 في مجال زيادة حجم الصادرات السعودية وتسهيل التجارة والخدمات اللوجستية إلى جميع أنحاء العالم, في إطار الجهود الحكومية للعمل على تنويع مصادر الدخل غير النفطية .

من جهة أخرى سجلت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا ” تبادل ” (شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة), قفزة كبيرة في عدد الموردين المسجلين في بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية ” منافسات ” خلال الربع الأول من العام 2017م بنسبة بلغت 150% عن العام الذي سبقه ” 2017″, فيما بلغ عدد الجهات الحكومية التي تم تدريبها على التعامل مع البوابة أكثر من (194) جهة حكومية, وبلغ عدد الموردين المسجلين في البرنامج أكثر من ” 19,500″ مورداً, وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تستخدم البوابة 171 جهة حكومية, وتجاوز عدد المنافسات العامة المنفذة عبر البوابة حاجز (5,700) منافسة, فيما بلغ عدد عمليات الشراء المباشر (5700) عملية شراء مباشر, وبلغ عدد عمليات بيع كراسات المنافسات الحكومية (49,000) عملية .

وكانت الشركة بدأت في تنفيذ مبادرة ” أمانة ” المخصصة لتدريب إدارات المشتريات الحكومية والمناقصات في الأمانات والبلديات التابعة لها على التعامل مع بوابة المنافسات الحكومية الالكترونية ” منافسات ” ضمن خطة شاملة تستهدف تدريب 142 أمانة في جميع أرجاء المملكة, وكانت بداية المبادرة انطلقت من منطقة الدمام ووصلت حالياً إلى المنطقة الشرقية, حيث تم تدريب منسوبي عشر بلديات في منطقة تبوك و (26) بلدية في المنطقة الشرقية .

وأوضح المهندس المبارك, أن الشركة تسارع الخطى في استكمال أتمتة الإجراءات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير من خلال المنظومة مع الشركاء الاستراتيجيين (مصلحة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للموانئ)، حيث أطلقت خلال الربع الأول من العام الحالي نظام تتبع البضائع ” مسار” وهو النظام الذي يتيح للمستوردين والمصدرين تتبع بضائعهم والتعرف على حالتها منذ لحظة مغادرتها ميناء التصدير حتى وصولها إلى الموانئ السعودية, وإنجاز جميع الإجراءات اللازمة لفسحها قبل وصولها, ما يوفر الكثير من الوقت والجهد .