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الرياض – البلاد

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إطلاق الجمعية الخيرية لرعاية أسر الشهداء ” واجب “، وانتخاب سعود بن محمد العويس لرئاسة الجمعية لمدة أربع سنوات.

وتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية المنتخب، الذي يتكون من سعود بن محمد العويس رئيسا للجمعية، والدكتورة أروى بنت عمر اليماني نائبا للرئيس، والمستشار أحمد بن إبراهيم المحيميد المسؤول المالي ، والدكتورة سارة بنت عمر العبدالكريم عضوا في مجلس الادارة، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الأنصاري عضوا في مجلس الادارة، والمهندس مساعد بن عبدالله العيسى عضوا في مجلس الادارة، والمهندس مصطفى بن محمد المهدي عضوا في مجلس الادارة ، والدكتور نجيب بن عبدالرحمن الزامل عضوا في مجلس الادارة ، وهوازن بنت عبدالله الزهراني عضوا في مجلس الادارة .

ورفع العويس باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بأسر الشهداء، وحرصها على توفير كل سبل الحياة الكريمة لهم، عرفاناً وتقديراً لتضحيات شهداء الواجب في الذود عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وأكد أن الجمعية بدأت أعمالها فعلياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر شامل لأسر الشهداء في جميع القطاعات العسكرية والأمنية، وفتح قنوات للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم أنشطة ومبادرات الجمعية، والتي تشمل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لأسر الشهداء؛ من خلال الوقوف على أوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.