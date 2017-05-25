إطلاق الحملة الثانية (مشروع الحوثي تجويع وإفقار)

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الرياض- البلاد

أطلق برنامج التواصل مع علماء اليمن الحملة الإعلامية الثانية تحت وسم: “مشروع الحوثي تجويع وإفقار”، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ضد أعدائه الذين انقلبوا على الشرعية وعلى الإجماع الوطني خدمة للمشروع الإيراني الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلام والتعايش في المنطقة العربية.

ودشنت الحملة التي أعلن انطلاقها من مقر البرنامج في الرياض مساء أمس، بندوة عامة حضرها المختصون والمهتمون، وجمع من العلماء والدعاة والإعلاميين استعرض فيها المتحدثون الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق أبناء الشعب اليمني وما خلفته من دمار وأضرار كبيره ومدمرة على الشعب اليمني ومقدراته، واقتصاده والتداعيات الخطيرة على اليمن.

وتقدم الحملة على مدار أيام تنفيذها دراسات متعددة منها اقتصادية أعدها المركز الإعلامي بالبرنامج بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، بعنوان : “انقلاب الحوثي وصالح وأثره على الاقتصاد وتفشي الفقر والمجاعة في اليمن”.