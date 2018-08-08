إطلاق القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة

أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اليوم الأربعاء الشريحة الأولى من تمويل القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة، والتي يتم تقديمها للمواطنين السعوديين من خلال مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي عقب مؤتمر “إطلاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة” الذي عُقد في الرياض برعاية وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل أن خيارات التمويل الجديدة ستتوفر للمواطنين السعوديين ابتداءً من اليوم، وستكون متاحة لجميع المواطنين سواء كانوا من الحاصلين حاليًا على قروض أو مقترضين جدد، على شرط أن يجمعوا بين التأهل لذلك وفق معايير الحصول على قرض عقاري.

وأكّد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل أن إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتمويل القروض السكنية الجديدة يمثل الخطوة الأولى من تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى فتح آفاق سوق التمويل السكني في المملكة من خلال تقديم خيارات تمويل أوسع ومنتجات مالية تلائم السوق السعودية مع دعمها بسيولة أكبر، مبيّناً أن هذه الخطوة تتيح للمؤسسات المقرضة تقديم عروض أيسر للمواطنين لشراء المنازل.

وأوضح أن أهمية هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات تحفيز قطاع التمويل العقاري وستتيح للمؤسسات التمويلية تقديم مجموعة من الحلول طويلة الأجل على مدى 15 إلى 20 عاماً بنسبة فائدة ثابتة، كما أنها ستمكن مؤسسات التمويل الآن من توفير حلول أكثر تنوعاً وتتناسب مع مختلف فئات المجتمع مع ارتفاع الطلب على العقار السكني.

وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عملت على تسهيل هذا المنتج ليصبح متاحاً لدى عدد من المؤسسات المالية ضمن الشريحة الاولى، وهو ما يمثّل أحد أشكال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ويسهم في تطوير اقتصادنا وتنميته، مشدداً على أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في رفع نسبة تملك المنازل إلى60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات “برنامج الإسكان” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

وبيّن أن التمويل العقاري طويل الأجل بفائدة ثابتة اضافة الى تمكينه للمواطن من امتلاك المسكن الملائم، فانه يعزز أيضاً قدرته على التخطيط والادخار والحصول على مسكن يلبي احتياجاته المستقبلية، كما سيعمل على تحفيز المطورين لبناء مساكن بالأسعار والجودة المناسبة، وبالتالي موازنة العرض والطلب واستقرار قطاع الإسكان.

من جهته، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي على أهمية التعاون في تطوير السوق العقارية السعودية، وقال: “تتمسك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وصندوق التنمية العقارية بتحقيق هدف رئيس مشترك يتمثل في تمويل شراء المنازل بأسعار ميسرة جدًا بالنسبة للمواطنين السعوديين، مضيفاً أن: “المستفيدين المدرجين ضمن قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال يتم دعم فوائدهم على القروض البالغة 500 ألف ريال بشكل كامل من قبل هذا الإطلاق، وما يتجاوز هذا الرقم يستطيعون الاستفادة من التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة عبر هذه المؤسسات.

وبدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريـس سوسيـني أنه بدءًا من اليوم ستوفر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمويلًا ضخمًا للمؤسسات المالية التي تتعاون معها لتطوير خيارات التمويل العقاري للسعوديين وتيسيرها، مشيداً بجهود ممثلي وزارتي الإسكان والمالية ومؤسسة النقد العربي السعودي في تحقيق هذه الخطوة، مبيّناً أن هذه الجهات هي من رسمت لهذه الخطوة المهمة وبذلت الجهود الحثيثة لتحقيقها.

وقال: إن “دور الشركة السعودية لإعادة التمويل يتمثل بالمساهمة في تمكين المواطن السعودي صاحب الدخل المتوسط من الحصول على تمويل يمكنه من امتلاك منزل، ونعلم تمامًا أن كثيرًا منهم يريدون الحصول على صورة واضحة تمامًا بعيدة المدى عن قيمة الأقساط الشهرية لقروضهم العقارية، ولهذا أطلقنا تمويل القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة حيث يلبي هذه الحاجة تمامًا لأن أقساطها قابلة للحساب بدقة طوال فترة القرض، فضلًا عن أنها محمية من الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة ما يمنح العملاء الاطمئنان”.