إطلاق المرحلة الأولى للطاقة المتجددة

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الرياض – البلاد

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة أمس عن إطلاق المرحلة الأولى من طلبات تأهيل العروض للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمام الشركات من جميع أنحاء العالم التي تمتلك القدرات الفنية والمالية لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الطلبات ستدار عبر منصة إلكترونية جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض، وضمان الشفافية، والسرعة؛ ما يتيح للشركات المهتمة الاطلاع على طلبات المرحلة الأولى، وتحميلها، ومن ثم تقديمها عبر منصة الإلكترونية تراعي جميع معايير الأمن والحماية الإلكترونية, مبينة أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على البوابة عبر الرابط: www.powersaudiarabia.com.sa.

وحدد المكتب تاريخ الإثنين 21 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 20 مارس 2017، موعدًا نهائيًّا لاستلام الطلبات، وتاريخ الإثنين 13 رجب 1438هـ الموافق 10 إبريل 2017، موعدًا للإعلان عن الطلبات المؤهلة.

وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في تصريح صحفي أن الإعلان يمثل خطوة أولى ومهمة نحو تطوير برنامج مستدام للطاقة المتجددة في المملكة، وذلك في سبيل الوصول إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة على المدى البعيد،

وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة بشكل منافس ودعم القطاعات الواعدة والسعي لإنجاحها .