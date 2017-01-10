إطلاق برنامجي إدارة العلاقات والمحاسبة المالية للسيدات بالشرقية

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الدمام-حمودالزهراني

أطلقت غرفة الشرقية ممثلة بمركز التدريب أمس الاثنين برنامج (المهارات المتكاملة في ادارة العلاقات العامة) للسيدات بمركز سيدات الأعمال بالخبر.

ويهدف البرنامج الذي يعقد لثلاثة أيام من الساعة 5 عصرا وحتى 9 مساء إلى تعريف المشاركات على الفرق بين العلاقات العامة والمسميات الأخرى، وأنشطتها ومهامها، والمهارات الأساسية في بناء العلاقات مع الآخرين وتدريبهن عليها، وبروتوكولات الاستقبال لكبار الشخصيات.كما يبحث البرنامج الذي يستهدف موظفات ومسؤولات قطاع العلاقات العامة، والإعلام والشركات الخاصة والجهات الحكومية ومديرات المكاتب وسكرتارية كبار الشخصيات، محاور عدة، يأتي أبرزها : مهارات العرض والتقديم، ومفهوم لغة الجسد، وأهميتها في التواصل مع الآخرين، ومهارات التأثير في الآخرين، وترتيب بيئة العمل والعادات والسلوكيات المطلوبة عند التعامل مع كبار الشخصيات، بالإضافة الى التعامل مع وسائل الإعلام وإدارة الأزمات.وكانت الغرفة قد عقدت برنامج (المحاسبة المالية لغير المحاسبين) للسيدات أمس الأول الأحد 8 يناير ، بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

ويهدف البرنامج الذي يستمر لأربعة أيام تدريبية من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساء إلى تعريف المتدربات بالمعارف الضرورية والمهارات الأساسية في مجال المحاسبة المالية، وأهميتها في خدمة الأطراف المختلفة، بالإضافة الى شرح المفاهيم المحاسبية الأساسية.