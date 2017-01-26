إطلاق برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي

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الرياض – البلاد

أطلق معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج أمس برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي والوكلاء وكبار مسؤولي الوزارة وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة الرئيس بمدينة الرياض.

وأوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية أسامه الهاشم أن النظام سيسهم في تبسيط إجراءات العمل على نظام إدارة الأداء في الوزارة وفي كافة قطاعات الدولة

مما سيسهم في رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص ويعزز دور الوزارة في تحقيق أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن الوزارة هي أول جهة حكومية تطلق البرنامج.

وأضاف الهاشم أن إدارة الأداء ستلعب دوراً مهماً برفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية وتسهم بالإرتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية وتحقق هدف الوزارة الاستراتيجي في برنامج التحول الوطني 2020 برفع كفاءة رأس المال البشري،

مشيرا إلى أن وظيفة إدارة الأداء تعد مصدراً مهماً لتطوير قدرات الموظفين ورفع إنتمائهم الوظيفي وبالتالي تحسين رضا عملاء وزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى الإرتباط الوظيفي.

وأبدى الهاشم تفاؤله بنجاح دورة إدارة الأداء لعام 1438هـ على نظام موارد الحكومي بعد نجاح تطبيق ادارة الاداء لعام 1437هـ بشكل يدوي وحققت الوزارة نجاحاً بممارسة منهجية تقييم الاداء الجديدة وساهم ذلك بتثقيف مجتمع الوزارة وممارستهم تطبيق المنهجيات الحديثة للموارد البشرية.