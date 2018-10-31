إطلاق ترخيص تقديم خدمات مشغل شبكة إنترنت الأشياء

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO) لجميع القطاعات المهتمة سواء الخاصة أو العامة، وذلك بهدف تمكين الاتصال الآلي بين الآلات والأجهزة، المساعدة في جمع المعلومات وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرارات او التنبؤ وإدارة الطوارئ الأزمات؛ مما يسهم في سرعة الحصول على المعلومات والتفاعل معها والاستفادة منها.

وقالت الهيئة، إن شروط الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكات الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO) تبين أهلية المرخص لهم للحصول على الترخيص الفئوي من نوع (أ) لتقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء، مؤكدةً بأن هذا الترخيص يأتي امتداداً لجهودها في مواكبة أحدث التقنيات العالمية وتطوير سوق الاتصالات، تطوير سوق الاتصالات وفتح المجال مع تحفيز شركات جديدة للاستثمار بالسوق.