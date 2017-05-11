إطلاق تطبيق لمتابعة مساجد المملكة إلكترونياً

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جدة ــ البلاد

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية عن عزمها إطلاق تطبيق إلكتروني لمتابعة المساجد في رمضان .وقال وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، خلال استضافته في مجلس الشورى امس “الاربعاء”، ان الوزارة ستطلق قريبا تطبيقات إلكترونية ليقدم المواطن عبرها ملحوظاته على المساجد، مشيرا إلى ان هناك نقصا في الأئمة، سيما في رمضان، ونستعين بالحفاظ من جمعيات تحفيظ القرآن.واضاف قائلا: سنتغلب على اشكالية عقود صيانة المساجد بإنشاء شركة حكومية تهتم بصيانة المساجد في المملكة.

وأعرب آل الشيخ عن أسفه من موقع الوزارة الإلكتروني الحالي قائلا: نعمل على تطويره، وتزويده ببرامج الوزارة المتنوعة لتعزيز الأمن الذي هو أحد مقاصد الشريعة، مشيرا إلى نجاح الوزارة في المساجد، وفي ترتيب أولويات الخطباء.