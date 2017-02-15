العدد 21846 15 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إطلاق تطبيق يوضح أماكن تجمع الأمطار والسيول بالرياض

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إطلاق تطبيق يوضح أماكن تجمع الأمطار والسيول بالرياض
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الرياض ــ البلاد

مع هطول الأمطار يعاني الكثير من مستخدمي الطرق من أماكن تجمع المياه ومجاري السيول، وعدم علمهم المسبق بتلك الأماكن لأخذ الاحتياطات اللازمة من تغيير مسارهم أو تخفيض السرعة.

فيما أطلقت أمانة الرياض تطبيقاً إلكترونياً حمل اسم “نظام حاذر”، ويعمل التطبيق على الهواتف الذكية.
ويمكن لمستخدمي الأجهزة الحديثة استخدام التطبيق لتلقي خدمات تحذيرية خاصة بسكان مدينة الرياض عن النقاط والمسارات الحرجة وأماكن تجمع الأمطار والسيول، وإرسال بلاغات عن أماكنها.

ويهدف نظام “حاذر” إلى تفاعل المستخدمين عن طريق الإبلاغ عن المسارات والتقاطعات الحرجة ومتابعة البلاغات، كما يمكنهم من مشاهدة المسارات الحرجة عن طريق التنبيه، وتم تزويد التطبيق بخاصية التنبيه الآلية كل 30 ثانية بعلامة صوتية واهتزاز كلما اقترب المستخدم من نقطة حرجة.

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