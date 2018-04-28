إطلاق جائزة لرواد السلامة والصحة المهنية

الرياض- البلاد

يرعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم حفل افتتاح الملتقى الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي يستمر ليومين في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتننتال بالرياض.

ويشهد الملتقى إطلاق جائزة (رواد السلامة والصحة المهنية 2018)، ومشاركة متحدثين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية ومنظمة العمل الدولية كما سيتم عرض تجارب عملية ناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية.

وتسعى الوزارة، إلى نشر ثقافة الوقاية وتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية، حيث يعد الملتقى أحد أهم معالم البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، وهو من مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويهدف الملتقى، إلى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين لإيجاد بيئة عمل جاذبة، سليمة وصحية.