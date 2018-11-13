إطلاق حملة توعوية بالمضادات الحيوية

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الحملة التوعوية الإلكترونية للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية،اليوم ، تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي المجتمع بضرورة عدم أخذ المضاد الحيوي دون وصفة طبية

وتوضيح الفرق بين الأمراض البكتيرية والفيروسية ومضاعفات الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية

إضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بأوقات جرعات المضاد الحيوي.

وتأتي الحملة تفعيلاً لرؤية المملكة 2030 ضمن محور “مجتمع حيوي بنيانه متين”

بهدف الإسهام في محاربة الأمراض المعدية، والحد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها.