إطلاق حملة سلامة المباني العالية بالرياض .. غدًا

تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء الحملة التوعوية الرابعة للسلامة في المباني العالية (أبراجنا أمنه ) التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض في إطار أعمال حملاتها الوقائية المقرر تنفذيها هذا العام بمنطقة الرياض.

وتشمل الحملة جميع المباني العاليه بمدينة الرياض ما بين مباني قائمة أو تحت الإنشاء

للتأكد من توافرها لمتطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق .

وتصاحب الحملة مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام

وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة في تلك المباني ،

وايضاً الكشف على المنشآت التجارية الموجودة في الأبراج التي تتنوع أنشطتها.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بتلك المباني إلى العمل على متابعة وسائل السلامة

وأنظمة الحريق باستمرار وصيانتها والتأكد من معرفة العاملين فيها لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدر الله.

ودعت إلى معالجة الملاحظات إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.