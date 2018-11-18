إطلاق خدمة إصدار الرخص لمنشآت التدريب الأهلية من خلال “مراس”

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الإدارة العامة للتدريب الأهلي خدمة ترخيص منشأة تدريب أهلية جديدة عبر منصة مراس، وفقاً لتوصيات لجنة التراخيص الاستثمارية ( تيسيير).

وتهدف الخدمة الى تسهيل إجراءات صدور الرخصة واختصار الوقت بشكل كبير، حيث أنه من المُتوقع أن يصبح وقت إصدار الرخصة بعد إرسال الطلب 30 دقيقة خلال ساعات العمل الرسمية عند اكتمال خدمات التكامل مع الجهات المعنية التي ستتيحها منصة مراس مستقبلاً مثل البلدية والدفاع المدني.

وتشمل الخدمة الترخيص لجميع فئات المنشآت التدريبية الاهلية، مثل معاهد التدريب العليا رجالي / نسائي، ومعاهد التدريب رجال / نسائي، إضافة إلى مراكز التدريب رجالي / نسائي.

يذكر أن المؤسسة أطلقت العديد من التطبيقات والبرامج التطويرية وفقاً لهويتها الجديدة التي أطلقتها فبراير الماضي التي تتضمن توفير العديد من المبادرات الجديدة، والبرامج التدريبية والتطويرية بما يتوافق مع استراتيجية المؤسسة ورؤية المملكة 2030.