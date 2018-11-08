أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, أن التعاون المشترك بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية في إطلاق خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية سيسهم في خدمة المريض والموظف، إضافة إلى نقل البيانات الإلكترونية والتحقق منها.
وأعرب الدكتور توفيق الربيعة خلال إطلاق خدمة الإجازة المرضية الإلكترونية بالشراكة بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية في مقر وزارة الصحة اليوم, عن سعادته بهذا التعاون بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية، بتقديم خدمة متميزة للمواطنين، من العاملين في الدولة، ولاحقا في القطاع الخاص إن شاء الله، للاستفادة من خدمة الإجازات المرضية للمريض والموظف، والجهة الموظفة في نقل البيانات إلكترونيا والتحقق منها، وتسهيل وصولها بشكل سريع.
وأكد أن إطلاق خدمة الإجازة المرضية الإلكترونية سوف تسهل على المرضى بدلاً من الورق، وإفادة الجهات التي يعملون بها، وكذلك الاستفادة منها من ناحية إحصائية لمعرفة التحديات والأمراض لا قدر الله، وكيفية معالجتها، والتعامل معها، مقدما شكره لكل الزملاء في وزارتي الصحة والخدمة المدنية على هذا الجهد المشترك والاحترافي الذي سوف يساهم في خدمة جميع العاملين في أجهزة الدولة.
وأوضح معالي الدكتور توفيق الربيعة, أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، وسوف تكون متاحة لجميع موظفي الدولية، وكذلك القطاع الخاص، والهدف من الخدمة هو التسهيل لعموم الموظفين في إيصال إجازاتهم للجهات المستفيدة، وكذلك استفادة الجهات من معرفة الإجازات للموظفين وتوفير البديل، مشيراً إلى ما ذكره معالي وزير الخدمة المدنية من أنه تم صدور 80 ألف إجازة، عمل على إصدارها حتى الآن 8400 ممارس صحي والعدد في تزايد.
من جهته أعرب معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان, عن سعادته بهذا العمل المشترك بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية في أتمتة الإجازات المرضية الإلكترونية، مؤكداً أهمية المشروع, وعظم الفائدة المرجوة منه، حيث يعد ضمن سلسلة من المشاريع والمبادرات الأخرى التي تبنتها وزارة الخدمة المدنية بالمشاركة مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في أتمتة كثير من الإجراءات القائمة، والعمل على التخلص من الأعمال الورقية.
وأوضح أن هذه المشاريع سواء في وزارة الخدمة المدنية أو في وزارة الصحة أو الوزارات الأخرى جمعيها تنطوي تحت مظلة برنامج التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الجميع يلحظ المؤشرات الإيجابية وكثير من المشاريع التي أطلقت في الآونة الأخيرة في العديد من الوزارات الخدمية والتي تمس المواطن بشكل مباشر التي تهدف كما ذكر معالي الدكتور توفيق الربيعة لتوفير خدمة سريعة ومناسبة للمستفيد بالدرجة الأولى، وهو الهدف الحقيقي، مبيناً أن الهدف الأخر هو مساعدة الجهات الحكومية التي يتبع لها الموظف والموظفة من تحليل هذه البيانات والاستفادة منها.
وقال معاليه: “نستطيع اليوم من خلال رفع جودة البيانات أن نصل إلى القرار الصحيح بإذن الله، كذلك تحليل هذه البيانات ودراستها بشكل سريع، ، الأمر الذي يمكننا من إجراء التعديلات, مشيراً إلى أن خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية تمكن وزارة الخدمة المدنية من رصد تزايد الإجازات في فترات معينة، أو لدى مستويات وظيفيه محددة ، وهذه تعطي الوزارة مؤشرات تستطيع من خلالها اتخاذ إجراءات تصحيحية للإجراءات القائمة حتى تكون أكثر ملاءمة للموظف والموظفة، كما أن الخدمة الجديدة سوف تساعد وزارة الخدمة المدنية في تحليل البعد الجغرافي وأماكن تركز الإجازات على مستوى مناطق المملكة وفي المدن، أو لدى جهات حكومية.
وكان معالي وزير الصحة, ومعالي وزير الخدمة المدنية اطلقا اليوم خدمة “الإجازات المرضية” الإلكترونية، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وتتيح الخدمة للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية للمرضى وذلك بالتحقق من بياناتهم، وبيانات الأطباء، والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد، وكذلك إبلاغ المريض من خلال رسالة نصية بصدور الإجازة المرضية.
وأثمر التعاون بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية إلى أتمتة الخدمة وربطها مع الموارد البشرية في الجهات الحكومية, وذلك لتسهيل إجراءات الاستعلام عن الإجازات المرضية من قبل الأفراد والجهات، والاستغناء عن الإحالات الطبية الورقية تماماً.