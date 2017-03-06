إطلاق خدمة عرض بيانات الدعاوى القضائية إلكترونيا

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الرياض ــ البلاد

دشن ديوان المظالم، خدمة “قضاياي”، التي تتيح لأطراف الدعوى، عرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة به وتفاصيلها إلكترونيا، ضمن سلسلة خدمات إلكترونية يقدمها نظام “معين” الإلكتروني.

وقال الديوان، في بيان امس “الأحد” أن “قضاياي” تمكن أطراف الدعاوى من الحصول على بياناتهم القضائية وتفاصيلها دون مراجعة المحكمة، فضلا عن إتاحة البحث عن الدعاوى بمحددات بحث مختلفة، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعاوى، وإظهار بيانات الدعاوى المفصول فيها.

يذكر أن إطلاق خدمة “قضاياي” يأتي في إطار تحقيق الهدف الأساسي الثالث من استراتيجية ديوان المظالم 2020، وما ترمي إليه من التحول الإلكتروني لأعماله بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.