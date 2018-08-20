إطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في أنقرة

أكدت الشرطة التركية ومتحدث باسم السفارة الأمريكية في أنقرة إن عدة رصاصات أُطلقت من سيارة صوب السفارة اليوم الاثنين لكن لم يسفر ذلك عن وقوع مصابين أو قتلى.

وقال رجل شرطة في الموقع إن الحادث وقع نحو الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش) وإنه لم يسفر عن أي إصابات. والسفارة مغلقة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

وقال ديفيد جينر المتحدث باسم السفارة “يمكننا أن نؤكد وقوع حادثة أمنية في السفارة الأمريكية في وقت مبكر من هذا الصباح، وليس لدينا تقارير عن وقوع أي إصابات ونتحقق من التفاصيل”، وأضاف “نشكر الشرطة التركية على هذا التحرك السريع”.

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) إن فرق الشرطة تبحث عن الجناة الذين فروا في سيارة بيضاء بعد الهجوم. وأضافت أنه سُمعت أصوات أربع أو خمس رصاصات أصابت إحداها نافذة في موقع أمني.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة خبر ترك فرق الشرطة وهي تفحص أحد مداخل السفارة فيما يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بنافذة بسبب الرصاص. وقالت الشرطة إنها عثرت على أغلفة أعيرة نارية.