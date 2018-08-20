دولية

إطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في أنقرة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / ذو الحجة / 1439 هـ      20 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكدت الشرطة التركية ومتحدث باسم السفارة الأمريكية في أنقرة إن عدة رصاصات أُطلقت من سيارة صوب السفارة اليوم الاثنين لكن لم يسفر ذلك عن وقوع مصابين أو قتلى.

وقال رجل شرطة في الموقع إن الحادث وقع نحو الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش) وإنه لم يسفر عن أي إصابات. والسفارة مغلقة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

وقال ديفيد جينر المتحدث باسم السفارة “يمكننا أن نؤكد وقوع حادثة أمنية في السفارة الأمريكية في وقت مبكر من هذا الصباح، وليس لدينا تقارير عن وقوع أي إصابات ونتحقق من التفاصيل”، وأضاف “نشكر الشرطة التركية على هذا التحرك السريع”.

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) إن فرق الشرطة تبحث عن الجناة الذين فروا في سيارة بيضاء بعد الهجوم. وأضافت أنه سُمعت أصوات أربع أو خمس رصاصات أصابت إحداها نافذة في موقع أمني.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة خبر ترك فرق الشرطة وهي تفحص أحد مداخل السفارة فيما يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بنافذة بسبب الرصاص. وقالت الشرطة إنها عثرت على أغلفة أعيرة نارية.

ibrahim

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