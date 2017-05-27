إطلاق سراح 347 سجينا بعسير

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أبها – البلاد

أطلقت إدارة السجون بمنطقة عسير سراح 347 سجيناً ممن شملهم العفو الملكي، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن نزلاء السجون الذين ينطبق بحقهم الأمر الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير . وأعرب مدير السجون بمنطقة عسير العميد مبارك بن محيا السليس عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على هذه اللفتة الكريمة، وأنها ليست مستغربة على ولاة الأمر – حفظهم الله – الذين يحرصون على عودة النزلاء إلى الصواب ولم شملهم بأسرهم في هذا الشهر الكريم .