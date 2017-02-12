إطلاق قذائف على الحوثيين تحمل شعار(كيف نكون قدوة)

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نجران ــ البلاد

فى صورة تؤكد تلاحم القيادة مع جنودها شارك المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي أثناء زيارته للجنود المرابطين على الحد الجنوبي،

بإطلاق قذائف من المدفعية باتجاه المتمردين الحوثيين تحمل اسم مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل،(كيف نكون قدوة).

وجاءت مشاركة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة للجنود المرابطين بالحد الجنوبي ضمن مشروع: “حملة شكراً جنودنا البواسل”، المنبثقة من مبادرة ( كيف نكون قدوة) لتمثيل القدوة على أرض الواقع من خلال المشاركة الفعلية في مهام الدفاع عن أمن ومقدسات هذا الوطن الكريم.