إطلاق قمر اصطناعي أوروبي لقياس سرعة الرياح

أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية أمس قمرًا اصطناعيًا لقياس سرعة الرياح في الغلاف الجوي للأرض.

وانطلق القمر “أيولوس” المثبت على صاروخ “فيجا”، إلى المدار من مركز كورو الفضائي في جويانا الفرنسية الساعة 0621 الأربعاء بالتوقيت المحلي (2121 بتوقيت جرينتش).

وأفادت الوكالة قبل عملية الإطلاق بأن “أيولوس” سيكون أول قمر اصطناعي يقيس سرعة الرياح على الأرض مباشرة من الفضاء باستخدام تقنية ليزر جديدة أطلق عليها اسم “آلادين”، التي يستطيع من خلالها استكشاف أقرب 30 كيلومترًا من الغلاف الجوي للأرض، مضيفةً أن البيانات التي ينتظر أن يوفرها القمر من مداره على ارتفاع 320 كيلومترا فوق سطح الأرض، من شأنها أن تسهم في تحسين توقعات الطقس والأبحاث المناخية على المدى البعيد.