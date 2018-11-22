إطلاق مبادرات لإثراء تجربة الحاج والمعتمر

جدة – عبد الهادي المالكي

عقدت وزارة الحج والعمرة ورشة عمل على هامش الملتقى التعريفي لجائزة جدة للإبداع 1440هـ “تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة”، في نسختها الثانية ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث “كيف نكون قدوة؟”، لصياغة المبادرات من خلال خمسة محاور تمثلت في: استقبال وابتهاج الضيف، ومدينة جدة، والاستعداد المسبق والتفويج، والأنظمة اللوجستية، والحركة اللوجستية،

وشارك بها مكتب الوكلاء الموحد، ومؤسسات الطوافة، وشركات العمرة، والنقابة العامة للسيارات، ومكتب الزمازمة الموحد، وشركة تسهيل، وشركة سجل، وعدد من الاستشاريين والخبراء والمختصين.

وتلخصت آلية العمل في الورش على سبعة مراحل: تقسيم الجهات المشاركة على مجموعات متخصصة، قراءة وتحليل الحقائق من واقع تجربة حج 1439، معرفة وتحديد المسببات الرئيسية لكل مشكلة وفرص التحسين، إيجاد الحلول الجذرية، ترجمة الحلول إلى مبادرات، وصياغة المبادرات، وتبني المبادرة.

ونتج عن الورش مجموعة من المبادرات تبنى إحداها مكتب الوكلاء الموحد ممثلا في ‫رئيس المكتب الدكتور فاروق بخاري، والثانية لمؤسسة حجاج الدول العربية ممثلا في نائب رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني، فيما يستمر العمل على بقية المبادرات لتقديمها للجائزة التي سبق الإعلان عنها وتدشينها في 7 محرم 1440هـ، وبدأ استلام المبادرات من مطلع شهر صفر، وآخر موعد للمشاركة هو الأول من ربيع الثاني 1440هـ.

وتأتي هذه الورشة توظيفًا عمليًّا للأفكار والرؤى التي تخص مستقبل خدمات ضيوف الرحمن، وتركز من خلال الجلسات على استعراض أبرز المشكلات وإيجاد حلول لها بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن جائزة جدة للإبداع تحظى بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ مدينة جدة، و متابعة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.