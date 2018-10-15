إطلاق مبادرة مكة بلا مخلفات بناء

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أطلق أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد عبدالله القويحص مبادرة مكة.. بلا مخلفات بناء التي تندرج تحت شعار كيف نكون قدوة ؟ الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذا العام .وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات في كافة أنحاء مكة المكرمة والمحافظات والقرى التابعة لها ورفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء من جراء بقايا المشاريع التنموية أو من مخلفات البناء لمساكن المواطنين.

وشدد معالي الأمين على تطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف حسب لائحة الغرامات المعتمدة كما وجه البلديات الفرعية والإدارات المركزية للاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول وإلزام أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم والبناء والاصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين .

وناشد معاليه الأهالي والمواطنين والمقيمن للتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة لانجاح المبادرة للحفاظ على المدينة نظيفة خالية من المناظر المشوهة للمظهر العام داعياً إلى الإبلاغ عن عناصر التلوث البصري بما فيها مخلفات الهدم والبناء، عن طريق التطبيق الخاص بالأمانة أو الاتصال بنظام البلاغات 940 .