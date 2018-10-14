إطلاق مبادرة “مكة بلا مخلفات بناء”

أطلق أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد عبدالله القويحص اليوم مبادرة ” مكة بلا مخلفات بناء ” التي تندرج تحت شعار ” كيف نكون قدوة ؟ ” الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذا العام .

وأفاد معاليه أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات في كافة أنحاء مكة المكرمة والمحافظات والقرى التابعة لها، ورفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء من جراء بقايا المشاريع التنموية أو من مخلفات البناء لمساكن المواطنين .

وشدد معاليه على تطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف، سواء كان شركة أو مؤسسة أو مواطن ومقيم على حد سواء حسب لائحة الغرامات المعتمدة، كما وجه البلديات الفرعية والإدارات المركزية على الاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول، وإلزام أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين .

ودعا المهندس القويحص الأهالي والمواطنين والمقيمين بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة لإنجاح هذه المبادرة للحفاظ على مدينتنا نظيفة خالية من المناظر المشوهة للمظهر العام، حيث أن كثير من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء ينتج عنها مواد غير مستخدمة، تسبب أضرار على المجتمع والبيئة داعياً إلى المبادرة بالإبلاغ عن عناصر التلوث البصري، بما فيها مخلفات الهدم والبناء، عن طريق التطبيق الخاص بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات 940 .