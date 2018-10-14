إطلاق مشروع مؤسسة العمل التطوعي بجازان

صبيا – البلاد

دشنت جمعية تطوير المؤسسات الخيرية بجازان ” مطورون ” أمس فعاليات مشروع مأسسة العمل التطوعي بالمنطقة ، بحضور مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس الحجاب بن أحمد الحازمي ، وذلك بمقر المركز التنموي بمحافظة صبيا.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية العباس بن عبده عبدالفتاح أن مشروع مأسسة العمل التطوعي الذي نفذ بمشاركة رؤساء ومديري وممثلي الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية بالمنطقة ، يهدف لتخفيض التكاليف المالية على الجهات الخيرية ، و توفير بيئة جاذبة للعمل التطوعي ، واستقطاب الكفاءات المتميزة ، وإفادة الشباب من أوقات الفراغ بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة .

من جانبه أفاد مستشار برنامج مأسسة العمل التطوعي أحمد الطريسي,أن البرنامج الذي يعد ضمن مبادرات وزارة العمل لانشاء وحدات لاستقطاب المتطوعين , يسهم في تعزيز مشاركة المواطن من خلال الأنشطة والدعم الذي يقدمه العمل التطوعي , من خلال العمل على معرفة احتياجات الجهات الخيرية والتطوعية والحكومية وفق معايير وآليات موحدة على مستوى المملكة , ويضبط التعامل بين المنظمات والمتطوعين , مؤكداً أهمية المشروع في الاستفادة من طاقات شباب وفتيات المنطقة لخدمة العمل التطوعي ، بما يسهم في استدامة الأعمال التطوعية والحد من نسب تسرب المتطوعين والمتطوعات ، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

واستعرض مقومات نجاح المشروع من خلال التعرف على الحاجة الماسة للمشروع والدعم الذي تقدمه الوزارة ورغبة الجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة , والاستفادة من المتطوعين والمتطوعات , والسعي لتغيير بعض القناعات لدى المجتمع عن التطوع والمتطوعين والتأكيد على أهميته في حياة المجتمع وبناء المتطوعين وتأهيل المتطوع ليكون مشاركا فاعلا في التنمية , والسعي لتشكيل ثقافة تنظيمية تشجع العمل التطوعي , مبرزاً أهمية العوامل الأساسية لإنجاح العمل التطوعي وفي مقدمتها ايمان القائمين على الوحدات التطوعية بأهمية العمل المؤسسي للعمل التطوعي , والتعريف بالوحدات التطوعية والتسجيل بها وتدريب القائمين عليها.

بدوره شدد المهندس الحجاب الحازمي على أهمية العمل التطوعي في حياة الفرد والجماعات في المجتمع المسلم , مؤكداً ضرورة مأسسة العمل التطوعي لتقنين العمل التطوعي وتوجيهه التوجيه الصحيح لخدمة المجتمع وتقديم كل ما يعود على الجميع بالخير والفائدة.

وتطرق لعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعادة مؤامة عمل الوحدات التطوعية وإصدار التراخيص في مختلف المجالات الخيرية والتطوعية من خلال الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة , مشددا على حرص الوزارة على أن يكون عمل مختلف الجمعيات و اللجان والوحدات وفق عمل مؤسسي وتحت مضلة حكومية مشرفة على الوحدات التطوعية بحسب نوعية العمل التطوعي الذي تنفذه كل وحدة.

وأكد أهمية قيام الجمعيات الخيرية بالإعداد والتنسيق وتهيئة المواقع المناسبة لفتح الوحدات التطوعية بها , بما يضمن نجاح عمل الوحدات والعمل التطوعي بوجه عام.

وشهد حفل التدشين توقيع اتفاقية لإنشاء عشر وحدات للتطوع بمنطقة جازان , فيما دشن المهندس الحجاب الحازمي الموقع الإلكتروني للمركز التنموي بمحافظة صبيا .